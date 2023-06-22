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Milli Eğitim Eski Bakanı Cemal Özyiğit, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın programına konuk olarak eğitimde yaşanan kaosla ilgili konuştu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na yüklendi.



"Eğitim kimin gailesi?" diye soran Özyiğit, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun böyle bir gailesi olmadığını savundu. Sınavları yapmamayı kim önerdiyse, Bakan Çavuşoğlu'nun buna karşı çıkması gerektiğini söyleyen Özyiğit, "sınavların da yapılacağı bir formülle sendikalarla anlaşmaya gidilebilirdi" dedi.

Çavuşoğlu'ndan Özyiğit'e: O koltukta neden oturuyorsun?

Çavuşoğlu'na 'o koltukta ne oturuyorsun?' diye soran Özyiğit, sendikalarla varılan uzlaşı sonucu öğrencilerin mağdur olduğunu belirterek, 'böylesi bir anlaşmaya Bakan Çavuşoğlu'nun yanaşmaması gerekirdi" dedi. Özyiğit, Çavuşoğlu'na seslenerek, 'beceremiyorsan, o koltukta oturma" diye konuştu.

"Bu anlaşmazlık özel okulların ekmeğine bal sürdü" diyen Özyiğit, velilerin yüksek rakamlara rağmen, çocuklarının eğitim alamayacağı endişesi ile özel okullara yöneldiğini dile getirdi.

"Çocuklar bir şekilde geçecektir"

"Çocuklar bir şekilde geçecektir, kimse merak etmesin, Nazım Çavuşoğlu bunu bir kalıbına sokacaktır" diye sözlerine devam eden Özyiğit, "son sınıflar için öğretmenlerle acilen anlaşarak en kısa zamanda ek bütünleme açılması, diğer alt sınıflar içinde Ağustos-Eylül ayında ek bütünleme açılması gerekmektedir' dedi.