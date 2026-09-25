Genel olarak sağlığıyla ilgilenen kişilerin kan şekeri, kilo, kolesterol ve tansiyon gibi değerleri yakından takip ettiğini belirten Özyiğit, buna karşın sağlığın önemli göstergelerinden biri olan VO2MAX'ın bölgede yeterince bilinmediğini ifade etti.

VO2MAX'ın uzun ve sağlıklı yaşamın en güçlü göstergelerinden biri olarak kabul edildiğini kaydeden Özyiğit, 122 bini aşkın kişinin incelendiği geniş kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarına işaret etti.

Özyiğit, söz konusu çalışmada aerobik kapasitesi, dolayısıyla VO2MAX değeri en düşük olan kişilerin ölüm riskinin, VO2MAX değeri en yüksek düzeyde bulunanlara kıyasla 5 kat daha yüksek olduğunun gösterildiğini söyledi.

Düşük aerobik kapasitenin oluşturduğu riskin sigara kullanımı, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi klasik risk faktörleriyle eşdeğer olduğuna dikkati çeken Özyiğit, bazı durumlarda düşük VO2MAX değerinin bunlardan daha güçlü bir risk göstergesi olarak bulunduğunu belirtti.

Günümüzde 20 milyondan fazla gözlemi kapsayan çalışmaların toplu analizlerinin de bulunduğunu ifade eden Özyiğit, bu verilerin VO2MAX yükseldikçe ölüm riskinin düştüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Özyiğit, “Hatta tek bir puanlık VO2MAX artışı, yüzde 17 oranında mortalite azalmasıyla ilişkilidir” ifadelerini kullandı.

“Sadece ne kadar fit olduğunuzu gösteren bir sporcu değeri değil”

VO2MAX'ın yalnızca kişinin ne kadar fit olduğunu ortaya koyan bir sporcu değeri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, bu ölçümün kalbin, akciğerlerin, dolaşım sisteminin ve kasların oksijeni ne kadar etkin kullanabildiğini gösterdiğini anlattı.

Özyiğit, VO2MAX'ın aynı zamanda kişinin uzun vadeli sağlık riskleri konusunda önemli bilgiler veren biyolojik bir gösterge olduğuna işaret etti.

VO2MAX'ın ne anlama geldiğine ilişkin de bilgi veren Özyiğit, değerin yoğun egzersiz sırasında vücudun bir dakikada kullanabildiği maksimum oksijen miktarını gösterdiğini belirtti.

Özyiğit, VO2MAX ölçümünün yalnızca akciğerlerin ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmediğini, aynı zamanda kalbin kan pompalama kapasitesi, damarların etkinliği, kaslara oksijen taşıma becerisi ve kasların kendilerine ulaşan oksijeni ne kadar iyi kullanabildiği konusunda da bilgi verdiğini kaydetti.

Bu nedenle VO2MAX'ın kardiyorespiratuvar kondisyonun en önemli ölçümlerinden biri olduğunu ifade eden Özyiğit, değerin yaşla birlikte doğal olarak düşüş gösterdiğine de dikkat çekti.

“Düşüşün hızını büyük ölçüde değiştirebiliriz”

İleri yaşlarda VO2MAX değerinin genç yaşlardaki seviyelere kıyasla daha düşük olduğunu belirten Özyiğit, ancak bu düşüşün hızının büyük ölçüde değiştirilebileceğini vurguladı.

Düzenli aerobik egzersizin VO2MAX'ın korunmasında ve geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Özyiğit, özellikle “Zone 2” tarzı antrenmanlar ile yüksek yoğunluklu interval egzersizlerinin bu açıdan faydalı olduğunu söyledi.

Özyiğit, kolesterol, kan şekeri ve tansiyon değerlerinin takip edilmesinin önemli olduğu kadar, vücudun oksijeni ne kadar etkili kullanabildiğinin bilinmesinin de sağlık açısından önem taşıdığını kaydetti.

VO2MAX'ın “longevity”, yani sağlıklı ve uzun yaşam hedefleyen ve genel sağlık durumunu geliştirmek isteyen kişiler açısından takip edilmesi gereken önemli ölçümlerden biri olduğunu dile getiren Özyiğit, kendi hastalarında da bu değere özel önem verdiğini belirtti.

“Hastalarıma yaptığım ilk ölçümlerden biri VO2MAX”

Özyiğit, “Longevity ile ilgilenen hastalarıma ilk yaptığım ölçümlerden biri VO2MAX'tır. Çünkü VO2MAX bize sadece bugün ne kadar fit olduğumuzu değil, gelecekte ne kadar fonksiyonel kalabileceğimiz konusunda da çok önemli bir bilgi verir” dedi.

VO2MAX değerini bilmeyen kişilere ölçüm yaptırmaları ve bu değeri periyodik olarak takip etmeleri çağrısında bulunan Özyiğit, ölçüm sonuçlarının kişileri daha aktif bir yaşam tarzına yönlendirebileceğine de dikkat çekti.

Özyiğit, VO2MAX değerinin düzenli takip edilmesinin egzersiz yapmak, daha aktif olmak ve genel sağlığa daha fazla önem vermek açısından motivasyon sağlayabileceğini belirtti.