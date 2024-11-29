Girne Mahkemesi’nde görülen davada olay günü yaşananlar aktarıldı.

Buna göre, mesai saati dışında paket dağıtımına gönderilmek istenen A.C.S, bu durumu kabul etmeyince telefonla şefi E.K’ya şikâyet edildi. Telefonda küfürler ve tehditler savurarak, A.C.S’yi tehdit eden şef E.K, A.C.S’nin restorana gelmesi üzerine yüzüne yumruk atarak darp etti.

Darp edilen A.C.S sinirlerine hakim olamayarak, motorunun kurye kısmında bulunan bıçağı alarak şefi E.K’yı bıçakladı.

A.C.S yaşanan olay üzerine Polis’e teslim olurken, pişmanlık duyduğunu belirterek, yaşanan olaydan dolayı özür diledi.

E.K’nın bıçak yaralarının ise ölümcül olmadığı, kalıcı bir hasarı bulunmadığı belirtildi.

Girne Mahkemesinde görülen davada Avukat Batu Berk’in savunduğu paketçi A.C.S’ye açılan Adam Öldürmeye Teşebbüs davası geri çekilirken, A.C.S’ye ağır yaralama suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.