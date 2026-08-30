Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Girne açıklarında Filo Denizcilik Şti. Ltd.’ye ait Filo Jet isimli katamaran tipi yolcu gemisinin su alarak alabora olması ve can kayıplarının yaşanmasının ardından taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Başbakanı Şerif'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Akdeniz’de bir yolcu gemisinin trajik şekilde batması haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Değerli kardeşim, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ve hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum.

Hâlen kayıp olan kişilerin en kısa sürede ve sağ salim bulunarak kurtarılmaları için dua ediyor; yürütülen cesur arama-kurtarma çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.

Pakistan halkı, bu zor ve acı günlerde kardeş Türkiye halkının yanında ve onunla tam bir dayanışma içerisindedir"