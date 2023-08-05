Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 06:30 sıralarında, Balıkesir’de Ağıllar bölgesinde, işçi evi içerisinde kalmakta olan Muhammad BASHIR (E-43) söz konusu ev içerisinde ölü olarak bulundu. Aynı ev içerisinde kalmakta olan Muhammad Asım KHAN (E-32) ise baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, mandıra çalışanları dün gece yemek pişirdikten sonra ocak tüpünü kapatmayı unuttuklarından gaz zehirlenmesi yaşadılar.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.