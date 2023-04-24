Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Direktörü Kemal Basat, Palm Beach'te görüldüğü iddia edilen timsaha ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı, “Sosyal medyada paylaşılan video içeriği Kıbrıs’a ait değildir” dedi.

Basat, “Görüntülerdeki hayvan bir tuzlu su timsahi (Crocodylus porosus) Kuzey Avustralya, Güney Doğu Asya da yaşam boyları 6 metreye kadar büyüyebilen dünyanın en büyük timsah türüdür” açıklamasını yaptı.

Videonun Mart ayında Kuzey Avustralya’da tur rehberi olan David McMahon tarafından kayda alındığının ve paylaşıldığının tespit edildiğini aktaran Basat, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bugün paylaşılan bu görüntüler her ne kadar ülkemizde kayda alınmamış olmasa da ülkemizde de biyokaçakçılık hem doğayı hem de insan sağlığını tehdit eden birçok unsuru ile hali hazırda var olan ciddi bir sorundur. Bu gibi durumların ciddi sıkıntıya dönüşmeden önce sistematik mücadele ve ciddi denetim yapılması elzem bir konudur. DoğaPark olarak geçmişte 2 kez biyokaçakçılık üzerine çalıştaylar gerçekleştirdik ve polis, gümrük, Veteriner Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi gibi paydaşları bir araya getirerek ülkemizin içinde bulunduğu biykaçakçılığın ciddiyetini masaya yatırdık.”

SON 7 YILDA 500’ÜN ÜZERİNDE KAÇAK HAYVANA EL KONULDU

Basat, son 7 yılda yaklaşık 60 farklı türe ait 500’ün üzerinde kaçak yaban/egzotik hayvana el konulduğunu ve DoğaPark’a teslim edildiğini belirterek, “Bugün 7 yıl öncesine göre daha iyi noktada olsak da gerçek çözüm bu hayvanlara ülkeye girdikten sonra el koymak değil kontrolsüz şekilde ülkeye girişlerinin önüne geçmektir. Bu konuda yapılacak çok iş, önümüzde daha çok yol var. En önemlisi de yetkili organların bu konuda gerekli olan iradeyi göstermesidir” dedi.