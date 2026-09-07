Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 6 Eylül 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Palm Beach bölgesinde devriye halinde bulunan Turizm Polisleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında M.Ö.’nün (E-21) tasarrufunda, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki parça kağıt bulundu.

Yapılan kontrolde ayrıca içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara da tespit edildi.

Söz konusu maddeler polis tarafından emare olarak alınırken, M.Ö. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.