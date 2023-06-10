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10.06.2023 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, Pamuklu - Çayırova Anayolunun birinci kilometresinde, Dimitrios TEKKIS (E-48), yönetimindeki KMQ 845 plakalı motosiklet i ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarpıp sağ yan kısmı üzerinde sürüklenmiştir. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

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