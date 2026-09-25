Şi, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Ping Ping" ve "Fu Şuang" adlı pandaların "birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta'ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını" söyledi.

Pandaların ABD'ye getirilmesini "iyi haber" olarak nitelendiren Şi, bunu "Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun" bir örneği olarak değerlendirdi.

Pandalar, hayvanat bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki koruma anlaşması kapsamında gönderiliyor.

Pekin, 2024'te Atlanta'daki 4 pandayı geri almıştı. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler kapsamında bir dönem askıya alınmıştı.

Çin'in panda diplomasisi

Çin, bu politikayı ilk olarak 20. yüzyılın ortalarında (özellikle 1950'li yıllarda) Sovyetler Birliği ve diğer müttefik ülkelerine dostluk göstergesi olarak panda hediye ederek başlattı.

ABD ile ilişkilerde ise bu süreç, 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon'ın tarihi Çin ziyaretiyle başladı.

Bu ziyaretin ardından Pekin yönetimi, Washington'daki National Zoo'ya (Ulusal Hayvanat Bahçesi) "Ling-Ling" ve "Hsing-Hsing" adlı iki pandayı hediye etti.

Bu hamle, iki ülke arasındaki onlarca yıllık buzların eritilmesinde ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesinde simgesel bir dönüm noktası oldu.