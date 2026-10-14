Vatikan'ın yazılı açıklamasında, 71 yaşındaki Papa'nın dün planlandığı üzere ameliyata alındığı kaydedildi.
Ameliyatın yaklaşık 90 dakika sürdüğü, Papa'nın ameliyathanede toplam 3 saat kaldığı aktarıldı.
Açıklamada "Sağ akciğerin alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." ifadeleri kullanıldı.
Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duası sırasında akciğerinde bir nodül tespit edildiğini açıklamış, ameliyat olacağını duyurmuştu.
Papa'nın iyileşme sürecine zaman ayırabilmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programları iptal edildi.