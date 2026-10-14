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Papa'nın iyileşme sürecine zaman ayırabilmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programları iptal edildi.

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duası sırasında akciğerinde bir nodül tespit edildiğini açıklamış, ameliyat olacağını duyurmuştu.

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Açıklamada "Sağ akciğerin alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

Vatikan'ın yazılı açıklamasında, 71 yaşındaki Papa'nın dün planlandığı üzere ameliyata alındığı kaydedildi.

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