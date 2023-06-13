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Polisin soruşturması devam ediyor...

Açıklamada, çıkan yangın sonucu traktörün arka koltuğu, arka lastikleri, elektrik ve plastik aksamları ile garaj içerisinde bulunan 5 adet file sera gölgeliğinin yanarak zarar gördüğü aktarıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

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Güngör’de Seralar bölgesinde saat 18.00 sıralarında garaj içerisinde park halinde bulunan ve Mete Boyacı’ya ait HB 492 plakalı traktörde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

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