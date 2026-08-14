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Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan araç sürücüsü Y.S.Ö tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında İskele’de bir site içerisinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazası meydana geldi.

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