Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında İskele’de bir site içerisinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazası meydana geldi.
Y.S.Ö(E-25), 105 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SU 394 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde geri geri seyrettiği sırada, gerisinde park halinde bulunan KA 754 plakalı saloon araca çarptı.
Güzelyurt-Lefkoşa ana yolundaki kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
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Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan araç sürücüsü Y.S.Ö tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.