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Polis, zanlının çalışma izninin iptal edildiğini, KKTC’de sosyal ve ekonomik bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, 28 Temmuz’da verdiği ifadede suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından yanan araç üzerinden alınan kalıntı örneklerinin incelemeye gönderildiğini, zanlının parmaklarından alınan swap örneklerinin de incelemeye sevk edildiğini aktardı.

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Polis, zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında masa üzerinde çakmak ile yine yatak odasında ağzı açık bavul içerisinde güvenlik kamerasınca tespit edilen olay anında giydiği kıyafetlerin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, çıkan yangında araçta tahmini 240 bin TL hasar meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlının 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.50 sıralarında alkol tesiri altında Yenikent’te sakin A.D.’ye ait Toyota Corolla marka aracı park halinde bulunduğu sırada kasten ve kanunsuz olarak ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattığını söyledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nurettin Özgenler olguları aktardı.

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