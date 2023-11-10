Lefkoşa’da bulunan Deveciler Otoparkı içerisinde saat 13.00 sıralarında dikkatsiz sürücü park yerinden çıkış yapmaya çalıştığı sırada kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hayrettin Denner (E-76) yönetimindeki SG 878 plakalı salon araç ile park yerinden çıkış yapacağı sırada, dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan PT 142 plakalı salon araç ile akabinde park yerini çevreleyen duvara ve bir inşaat şirketine ait konteyner eve çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.