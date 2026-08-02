Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, Paşaköy Ağıllar Bölgesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda yaklaşık 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos 2026 saat 11.00 sıralarında, hurdalık alandaki boş bir su deposuna önceden bırakılan uyuşturucu maddeyi almak üzere motosikletle olay yerine gelen E.T. (32) ile E.Ş. (21), polisi fark edince motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu E.Ş. polis tarafından yakalanarak tutuklanırken, olay yerinden kaçmayı başaran E.T. ise aranıyor.

Operasyon kapsamında zanlıların olay yerine gelmekte kullandıkları motosiklette yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.T. (60) de tutuklandı. H.T.'nin tasarrufunda yapılan aramada bir adet hassas terazi ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan naylon poşetler emare olarak alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, firari zanlı E.T.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.