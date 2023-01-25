Öğrenci kaydı yapacağı gerekçesiyle Nijerya’dan gelen O.A’nın pasaportunu alıkoyarak para karşılığında zorla fuhuşa teşvik ettiği gerekçesiyle S.B.C, P.B.D, C.E.I ve E.M.I tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, haklarında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru Vasvi Özbey, mahkemede olayla ilgili bilgileri aktardı.

Polis, S.B.C, P.B.D, C.E.I ve E.M.I’nın “fuhuş yapmak kastıyla zorla alıkoyma, fuhuşa teşvik, fahişelik yaptırma ve cinsi münasebet kasti ile alıkoyma” suçlarından tutuklandıklarını kaydetti.

Lefkoşa Adli Şube'ye gelen O. A.’nın yapmış olduğu şikayette, Kasım 2022- Ocak 2023 tarihleri arasında C.B’nin KKTC'de öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya'dan gelmesini sağladığı O.A.’nın pasaportunu alıkoyarak para karşılığında zorla fuhuşa teşvik edip, fuhuş yoluyla kazanç elde ettiğini anlattı.

Suçlamaları kabul etmediler

Polis, 24 Ocak’ta zanlıların evinde arama yapıldığını, 2 not defteri tespit edilip emare olarak alındığını belirterek, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Bu aşamada zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksaltı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.