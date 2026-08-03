Beyarmudu Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali, sevilen sanatçı Fatma Turgut'un sahne aldığı muhteşem final gecesiyle sona erdi.

Festivalin son gecesinde Beyarmudu, binlerce kişinin katılımıyla unutulmaz bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Saatler öncesinden festival alanını dolduran vatandaşlar, Fatma Turgut'un seslendirdiği sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gece boyunca büyük bir festival atmosferi yaşandı.

Final Gecesinde Büyük Coşku

Dört gün boyunca konserlerden halk dansları gösterilerine, spor organizasyonlarından kültürel etkinliklere kadar birbirinden renkli programlarla vatandaşları buluşturan festival, final gecesinde de yoğun katılımla tamamlandı. Alanı dolduran binlerce kişi, müzik ve eğlence dolu gece boyunca festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan Bebek: "Bu Başarı Hepimizin"

Final gecesinde konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, festivalin gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini daha yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Bebek, "Dört gün boyunca Beyarmudu'muzda kardeşliği, kültürü, sanatı ve dayanışmayı hep birlikte yaşadık. Festivalimize gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emek veren belediye personelimize, belediye meclis üyelerimize, bölge muhtarlarımıza, sponsorlarımıza, sağlık ekiplerimize, polislerimize, sahne arkasında fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, katkı koyan sponsorlarımıza, sanatçılarımıza ve en önemlisi coşkusuyla festivalimizi taçlandıran tüm halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte Beyarmudu'na yakışır, unutulmaz bir festivali daha geride bıraktık." dedi.



Festival Bir Kez Daha Farkını Ortaya Koydu

Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği festival, dostluk ve birlik mesajlarının ön plana çıktığı final gecesiyle hafızalarda yer etti. Dört gün boyunca binlerce kişiyi bir araya getiren 12. Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali, kültürel, sanatsal ve sosyal yönüyle bölgenin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, Beyarmudu'nun birlik ve beraberlik ruhunu da en güçlü şekilde yansıttı.