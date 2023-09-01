Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele’deki bisiklet yarışı; saat 08:30’da İskele Merkezde başlayıp, Lefkoşa istikametine doğru devam edilerek Sınırüstü-Geçitkale Çemberi-Mallıdağ-Mersinlik Boğazı-Kantara Restoran-Kaplıca Yolu-Büyükkonuk Çemberi-Bafra Çemberi (Sennaroğlu Market Çemberi)-İskele Boğazı yol güzergahları takip edilerek, İskele Long Beach’te bulunan Babutsa kafe önünde yarış bitecek.

Geçitkale’deki bisiklet yarışı; saat 08.50’da Geçitkale Çemberinde başlayıp, Mersinlik Boğazı istikametine doğru devam edilerek Kaplıca Yolu-Büyükkonuk Çemberi-Bafra Çemberi (Sennaroğlu Market Çemberi)-İskele Boğazı yol güzergahları takip edilerek İskele Long Beach’te bulunan Babutsa kafe önünde yarış bitecek.

Belirtilen yol güzergahları üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak.

Bisiklet yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.