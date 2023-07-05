Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6 -12 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, pazar günü üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık az bulutlu sabah saatleri sisli, pazar günü yer yer sağanak yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.