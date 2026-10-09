Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, yarın açık ve az bulutlu akşam saatleri parçalı bulutlu; pazar parçalı ve çok bulutlu batı kesimler kısa süreli hafif yağmurlu; pazartesi parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak, sabah saatleri yer yer sisli; diğer günler ise parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk yarısında 30-33 derece, son günlerinde ise 26-29 derece; sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periodun ilk günlerinde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.