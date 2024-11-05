Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler ve Şubelerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalimize ziyaret gerçekleştirdi.

Rıfat Perahya‘yı KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Rıfat Perahya, dernek lokalini gezdiği esnada lokal ile ilgili olumlu görüşlerini paylaştı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, Yönetim Kurulu odasında gerçekleştirilen toplantıda, dernekte yapılan çalışmalardan bahsederek derneğin güncel durumu hakkında bilgi aktarımında bulundu.

Sıcak bir sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki iletişimi güçlendirecek projeler geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.