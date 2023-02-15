Figen Zorba, merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde, 11 binadan oluşan Mavi Konutlar’daki 4 katlı apartmanın birinci katında eşi Mahmut Çetin Zorba ile depreme yakalandı.

Apartmanın yıkıntıları arasından 9 saat sonra kurtarılan Zorba, ilk tedavisinin ardından çocuklarının yardımıyla Bolu’ya geldi.

Kalçasında çıkık olan Zorba, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde ameliyat oldu ve tedavisi hastanede sürüyor.

“HAVA KARARSA KURTULAMAYACAĞIMDAN EMİNDİM”

Zorba, mezarda kalmanın nasıl bir şey olduğunu enkazda yaşadığını dile getirerek, yıkıntıların altından hiç kurtulamayacağını düşündüğünü anlattı.

Apartmanlarındaki çoğu kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zorba, “Diğerleri de onları kurtarmaya çalışıyordu. Çok kötüydü, daha kötü ne olabilir bilmiyorum. Hava kararsaydı bir daha kurtulmayacağımdan emindim.” dedi.

Zorba, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, “Orada küçük delik vardı. Önce elini uzattı, ben de elimi uzattım. Gözleri ışıl ışıl bakıyordu, ‘Abla seni oradan kurtaracağım. Korkma kurtaracağım.’ dedi ama onun da riski vardı. Kendi hayatını tehlikeye attı. ‘Korkma abla kurtaracağım.’ dedi ve kurtardı da.” şeklinde konuştu.

Deprem öncesinde eşi ile deprem olsa ne yapacakları konusunda hazırlıklar yaptıklarını da anlatan Zorba, şunları kaydetti:

“Direkt yatağın kenarına çöktüm. Üzerime kolon devrilmiş. Yatağın ucuna dayanıp kalmış. Yatakla benim aramdaki mesafe oydu. Arkadan da gardıroplar üzerime devrilmiş. Kolonun üzerine devrildiği için orada üçgen oluştu. Orada kalabildim. Çok soğuk ve yağmur yağıyordu. Perdeden akan suları emerek bir süre idare ettim, ağızım kuruyordu. Bu sayede susuzluğumu gidermeye çalıştım.”

“BİRİNCİ KATIN ÜZERİNE ÇIKINCA DİĞER KATLARIN OLMADIĞINI GÖRDÜM”

Eşiyle depreme yakalanan Mahmut Çetin Zorba (75) ise eşinin kendisini uyandırdığını, eşinin yatağın bir tarafına kendisinin ise camın olduğu tarafa yattığını, sarsıldıklarını, yıkımın olduğunu kaydetti.

Depremin durmasının ardından eşine seslendiğini aktaran Zorba, “Eşim ‘Bir şeyim yok.’ dedi, ben de ‘Yok.’ dedim. Ben enkazdan dışarıya çıktım. Birinci katın üzerine çıktığımda diğer katların olmadığını gördüm. Yan tarafa doğru kaymıştı.” dedi.

“KENDİ HAYATINI RİSKE ATIP EŞİMİ KURTARDI”

Zorba, enkazın altında kalan eşine elini uzattığını, el ele tutuştuklarını anlatarak, yardım istenmek için enkazdan indiğini, gelen bir kişinin yandaki binanın enkaz üzerine devrilme riskine rağmen kendi hayatını riske atarak eşini kurtardığını, eşinin tam enkazdan çıktığı anda ikinci depreme yakalandıklarını belirtti.

Hastanede tedavisi süren eşinin yanından ayrılmayan Zorba, eşi ve kendisinin Bolu halkına minnettar olduğunu, kendilerine Bolu halkının ailesi gibi sahip çıktığını belirtti. (AA)