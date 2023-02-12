İsias Hotel enkazından çıkarılan cansız bedenlerden biri de Perihan Çetiner’e aitti.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımının bir ferdi olan dünyalar güzeli Perihan, için bugün Mormenekşe Cami’nde cenaze töreni düzenlendi.

Bayraklara sarılı tabutun başında duran Perihan’ın resmine sarılan babası, onu bağrına bastı..

Feryatlar yürekleri dağladı.

Perihan’ın güzel remini annesi defalarca öptü, acılı aile kızlarının tabutu başında göz yaşlarına boğuldu.

Mormenekşe Cami’nde kılınan ikinci namazına müteakip Perihan’ın naaşı omuzlara alındı.

Perihan Çetiner’in zamansız kaybının yarattığı büyük üzüntü ile naaşı ebedi istirahatı için Atlılar köyü mezarlığına götürüldü. Perihan Çetiner dualar arasında toprağa verildi.

