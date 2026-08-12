ABD ham petrolü yüzde 0,89 artışla 83,94 dolara, Brent petrol ise yüzde 0,78 yükselişle 89,60 dolara çıktı. Her iki gösterge de salı günü 1 doların üzerinde değer kazanarak 31 Temmuz’dan bu yana en yüksek kapanışlarını gerçekleştirmişti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona ereceğine ilişkin beklentilerin zayıflaması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlik etkili oldu. Yemen’deki İran yanlısı Husiler ile ABD’nin deniz taşımacılığına yönelik ayrı saldırılar düzenlediği bildirildi.

Husilerin salı günü düzenlediği saldırıda Mısır’a ait bir geminin dört mürettebatının hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırı, 28 Şubat’ta başlayan İran savaşı sonrasında Husilerin deniz taşımacılığına yönelik saldırılarında bildirilen ilk can kayıpları oldu.

Asya’da piyasaların odağında ise ABD’nin temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yer aldı. Verinin, Fed’in gelecek ay faiz artırıp artırmayacağına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olması bekleniyor. Piyasalarda faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 50 seviyesinde bulunuyor

Anketlere göre, ABD’de tüketici fiyatlarının temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,4’e gerilemesi bekleniyor.