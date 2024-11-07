Brent petrol varil başına 76 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü 72 doların üzerinde seyretti.

Trump’ın ABD başkanı olarak seçilmesi, Eylül 2022’den bu yana dolarda görülen en büyük sıçramayı tetikleyerek emtiaya baskı yaptı.

Ham petrol, Orta Doğu’daki gerginlikler, OPEC+ tedarik politikası ve en büyük ithalatçı Çin’deki zayıflayan talep görünümüyle sarsılan dalgalı bir yıl geçirdi.

Trump yönetiminin ülkenin petrol üreticilerine karşı daha olumlu olması beklenirken, yaptırım politikasını ve uygulamasını yeniden düzenleyebilir ve potansiyel olarak büyük üretici İran’dan gelen akışları sınırlamaya çalışabilir.

Citigroup Inc., zaferin ham petrolün daha yüksek arz beklentileri ve büyümeyi daha da kısıtlayabilecek Çin’e uygulanan yeni ticaret tarifeleri açısından net bir düşüş olduğunu söyledi.

ING Groep NV’de emtia stratejisi başkanı Warren Patterson ise, “Birkaç karşıt güç var. Boğa tarafında, İran’a karşı yaptırımların daha sıkı uygulanması ve 2025 ABD GSYİH büyümesine yönelik daha fazla artış potansiyeli var.” açıklamasında bulundu.