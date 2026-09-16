Petrol, ABD’de ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde artmasının ardından çarşamba günü geriledi.

Yatırımcılar ayrıca Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’e uzanan Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırının ardından Yanbu Limanı’ndaki petrol yüklemelerini durdurmasının arz üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Brent ham petrol yüzde 0,86 düşüşle varil başına 107,82 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,92 düşerek 104,86 dolara indi.

Her iki gösterge petrol kontratı da salı günü 3 doların üzerinde yükselerek 19 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyelerinden kapanmıştı. Yanbu’daki yüklemelerin durdurulması arz endişelerini artırırken, Suudi Arabistan’ın Avrupa’ya petrol sevkiyatlarını azaltması da fiyatları desteklemişti.

Piyasa kaynakları, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayanarak ABD’de ham petrol, benzin ve damıtılmış ürün stoklarının geçen hafta arttığını söyledi.

Kaynaklara göre 11 Eylül’de sona eren haftada ham petrol stokları 7,1 milyon varil yükseldi. Analistler ise yaklaşık 1,6 milyon varillik düşüş bekliyordu.

Haitong Futures, API verilerinde benzin ve motorin stoklarındaki beklenmedik artışların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak bölgesel stoklardaki yükselişlerin küresel ham petrol piyasasındaki temel arz sıkışıklığını değiştirmediğini belirtti.

Kaynaklar salı günü, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan’ın cuma günü Yemen’deki İran yanlısı Husilerin saldırısının ardından Doğu-Batı boru hattını kapatması üzerine Yanbu Limanı’ndaki petrol yüklemelerinin durdurulduğunu söyledi.

Suudi Arabistan, Körfez’den gelen yaklaşık günlük 4 milyon varil petrolü, yani küresel arzın yaklaşık yüzde 4’ünü, Hürmüz Boğazı’nı bypass ederek Kızıldeniz’deki Yanbu Limanı’na yönlendirmek için bu boru hattını kullanıyor.

ABD Enerji Bakanı, Suudi Arabistan’ın kritik öneme sahip Doğu-Batı boru hattından petrol akışının birkaç gün içinde yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Libya’da ise İran çatışmasından bağımsız olarak, Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Petrol Tesisleri Muhafızları mensuplarının protesto amacıyla Hamada-Zaviye ham petrol ihracat boru hattındaki bir vanayı kapatmasının ardından üç petrol sahasındaki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.