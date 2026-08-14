Brent petrol yüzde 0,1 artışla 87,08 dolar, ABD ham petrolü (WTI) ise 81,31 dolar seviyesine çıktı. İki gösterge de önceki seansta yüzde 2’den fazla gerilemesine rağmen haftayı yaklaşık %4 yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ateşkes görüşmelerinin durmasının ardından Washington’ın İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırabileceğini ve “daha önce görülmemiş” önlemler alınacağını söyledi.

ABD’nin açıklamaları, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği kısıtladığı bir döneme denk geliyor. Savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık %20’si bu kritik güzergâhtan geçiyordu.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan unsurlar da bulunuyor. OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), küresel petrol talebi büyüme beklentilerini aşağı çekerken, ABD ham petrol stoklarında üç buçuk yıldan uzun sürenin en büyük haftalık artışı kaydedildi.

Hürmüz’deki riskler de devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait iki Abu Dhabi National Oil Company gemisinin perşembe günü boğazdan geçerken saldırıya uğradığı bildirildi. BAE hükümeti olayı İran saldırısı olarak nitelendirdi.