Ancak fiyatlar aylık bazda yaklaşık yüzde 20 yükselişe hazırlanıyor.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 düşüşle varil başına 88 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) 1,50 dolar yüzde 1,8 kayıpla 82,09 dolardan işlem gördü. Her iki gösterge de temmuz ayında yaklaşık yüzde 20 yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.

ING analisti Daniel Hynes, Orta Doğu’da artan gerilimin Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışındaki artış işaretleriyle dengelendiğini belirterek, bunun petrol fiyatları üzerindeki baskıyı azalttığını söyledi.

Küresel ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik savaşı başlatmasından bu yana petrol piyasalarının odağında yer alıyor.

Öte yandan Suudi Arabistan, Bab el-Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla çok uluslu bir deniz güvenliği koalisyonuna öncülük etmeyi hedefliyor. Suudi Savunma Bakanlığı, aralarında Cibuti, Mısır, Pakistan, Sudan ve Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkenin koalisyona destek verdiğini açıkladı.

İran destekli Yemenli Husiler ise geçen hafta Suudi Arabistan’a deniz ablukası ilan ederek, Hürmüz Boğazı’na alternatif olan Kızıldeniz güzergâhı üzerinden yapılan petrol ihracatını tehdit etmişti.

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva, tanker trafiği Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de sürse de artan güvenlik risklerinin navlun ve sigorta maliyetlerini yükselttiğini, bunun da petrol fiyatlarına önemli bir jeopolitik risk primi eklediğini söyledi.