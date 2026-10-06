Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan hedeflerine yönelik saldırıları ise Körfez arzına ilişkin risklerin devam ettiğini gösterdi.

Brent petrol vadeli kontratları 4 sent düşüşle varil başına 100,28 dolara, ABD ham petrol (WTI) ise yüzde 0,1 düşüşle 89,33 dolara geriledi.

KCM Trade baş analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarının önceki günkü düşüşün ardından büyük ölçüde yatay seyrettiğini ve yatırımcıların arz tarafındaki endişelerdeki sınırlı rahatlamayı değerlendirdiğini söyledi.

Waterer, Suudi Arabistan’ın ihracatındaki artış ve G7’nin stratejik rezervleri piyasaya sürme kararının fiyatları şimdilik sınırladığını, ancak Brent petrolün 100 dolar seviyesine yakın seyrini koruduğunu belirtti.

Nakliye verilerine göre Orta Doğu’nun ham petrol ihracatı, eylül ayının son haftasında dört gün boyunca savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktı. Bu durum, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik saldırılara rağmen bölgedeki petrol akışlarının dirençli kaldığına işaret etti.

Arz endişelerini daha da azaltan gelişme olarak G7 ülkeleri, cuma günü 100 milyon varil dizel ve ham petrolü acil durum rezervlerinden piyasaya sürme kararı aldı. Ülkeler ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısının ardından enerji ihracatına kısıtlama getirmeme sözü verdi.

Bununla birlikte Suudi Arabistan ile İran destekli Yemen’deki Husiler arasındaki çatışmanın sürmesi, bölgenin en büyük petrol ihracatçısının arzında kesinti yaşanabileceği endişelerini canlı tutuyor. ABD-İran görüşmelerinde de henüz ilerleme sağlanamadı.

Husiler pazartesi günü Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Rabigh’deki Aramco rafinerisi ve Abha Havalimanı dahil olmak üzere birçok noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı. Suudi Arabistan’dan saldırılara ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi.