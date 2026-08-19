Petrol, Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine açık olup olmadığına ilişkin ABD ve İran’dan gelen çelişkili açıklamaların arz endişelerini artırmasıyla çarşamba günü üst üste dördüncü seansta yükseldi.

Brent petrol yüzde 0,29 artışla 91,28 dolar, ABD ham petrolü (WTI) ise 37 cent yükselişle 85,31 dolar seviyesine çıktı. Her iki kontrat da salı gününü 24 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyede tamamlamıştı.

Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle iki büyük Çinli denizcilik şirketinin petrol tankerlerini Hürmüz ve Babülmendep boğazlarından geçirmeyi durdurduğu ve petrol yüklerini Körfez dışında topladığı bildirildi.

ABD’de ise API verilerine göre geçen hafta ham petrol ve damıtılmış ürün stokları gerilerken, benzin stokları arttı. Piyasanın gözü bugün açıklanacak resmi EIA verilerinde. Analistler ABD ham petrol stoklarının yaklaşık 600 bin varil azalmasını bekliyor.