Brent ham petrolü yüzde 0,82 düşerek varil başına 105,73 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 1,65 kayıpla 93,05 dolara indi.

Petrolün sakin başlayan seansı, fiyatların perşembe günü bir haftanın en yüksek seviyesine çıktığı oldukça hareketli bir haftanın ardından geldi. Her iki kontrat da gün içinde yüzde 5’e kadar yükseldi. Brent günü yüzde 3,4, WTI ise yüzde 2,7 artışla tamamladı.

Brent, 15 Eylül’den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. WTI ise önceki altı seansta yüzde 13 geriledikten sonra ilk kez yükseldi. WTI haftalık bazda yüzde 6,42 düşerken, Brent yüzde 2,09 yükseldi.

Brent-WTI farkı genişledi

Brent ile WTI arasındaki fiyat farkı, iki kontratın genellikle birlikte hareket etmesine rağmen ABD petrolünün çoğunlukla iskontolu işlem görmesi nedeniyle mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fark 12,68 dolara ulaşırken, mayıs ayında 13 doların üzerini görmüştü.

ABD’nin motorin ihracatını yasaklaması halinde arzın iç piyasaya yönelerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğine ilişkin endişeler, iki gösterge arasındaki fiyat ayrışmasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, “Olağandışı genişleyen WTI-Brent farkı, farklı bölgelerdeki risk profillerini de yansıtıyor” dedi.

ABD-İran görüşmelerinde Hürmüz gündemi

Görüşmelere yakın kaynaklara göre New York’ta bulunan ABD ve İranlı müzakereciler, savaştan aşamalı şekilde çıkış için bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması, Washington’ın ise İran’a yönelik ekonomik ablukayı kaldırması öngörülüyor.

Savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana küresel petrol ve gaz sevkiyatlarının yaklaşık beşte biri sekteye uğradı. Bu durum yalnızca mart ayında petrol fiyatlarının yüzde 50 yükselmesine yol açarken, sıvılaştırılmış doğalgaz alıcılarını da daha uzak bölgelerden yeni ve istikrarlı tedarik kaynakları aramaya yöneltti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise perşembe günü savaşın ne zaman sona ereceğine ABD’nin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan, perşembe günü Fox News’te yayımlanan röportajında kendisine yöneltilen soruya, “Bunun sona ermesini isteyip istemediğine Amerika karar vermeli” yanıtını verdi.

Husilerden Suudi Arabistan’a saldırı

Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklamasına göre Suudi Arabistan, İran destekli Husiler tarafından fırlatılan altı balistik füzeyi havada imha etti. Saldırılar ülkenin güneyindeki Taif ve Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu bölgesini hedef aldı.

Waterer, devam eden saldırıların “kritik petrol varlıklarının hâlâ doğrudan hedef olma riski taşıdığını açıkça hatırlattığını” söyledi.

Suudi Arabistan, Kızıldeniz’deki ihracat merkezi Yanbu’ya uzanan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı üzerinden ham petrol pompalama hacmini artırıyor. Ancak sektör kaynakları, uydu görüntüleri ve deniz taşımacılığı verilerine göre ham petrol tankerlerine yükleme işlemleri henüz yeniden başlamadı.