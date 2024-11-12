Brent ham petrolü, Pazartesi günü %3’e yakın bir düşüş yaşadıktan sonra 72 dolar seviyelerine geriledi. ABD ham petrolü ise 68 doların üzerinde işlem gördü.

Çin’in ekonomik önlemleri talebi canlandırmada yetersiz kalırken, enflasyon düşük seyrini koruyor. ABD dolarındaki güçlenme, Donald Trump’ın zaferine ilişkin belirsizlikler, petrol fiyatlarını yükselterek alıcılar için maliyetli hale getiriyor.

Talep endişeleri ve aşırı arz beklentisi

Görünüm zayıf seyrini sürdürüyor ve küresel arzın gelecek yıl talebi aşmasına yönelik beklentiler güçleniyor. ING Groep NV’den emtia stratejisi başkanı Warren Patterson’a göre, “Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında ABD dolarının gücü, talep endişeleri ve artan arz beklentileri ön plana çıkıyor. Önümüzdeki yıl için piyasada olası değişiklikler, OPEC+’nın üretimi kısmak veya ABD’nin İran’a yaptırımları sıkılaştırması gibi faktörlere bağlı olacak.”