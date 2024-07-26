Brent, varil başına 82 doların üzerine çıkarak hafta boyunca pek değişmedi, ABD ham petrolü ise 78 dolara yakın. Bu haftaki veriler, Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyen ABD stoklarında dördüncü düşüşü gösterdi.

Yine de, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’deki enerji tüketimiyle ilgili endişeler var. Büyümedeki yavaşlama, büyük teşvik girişimlerinin eksikliği ve daha yüksek elektrikli araç kullanımı, talep beklentilerini kısıtlıyor.

Ham petrol, OPEC+’dan gelen arz kesintileri ve daha düşük ABD faiz oranları beklentileriyle yıl başından bu yana yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak piyasa gözlemcileri, üretici kartelinin önümüzdeki çeyrekte kısıtlamalarını hafifletip hafifletmeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda ve 1 Ağustos’ta bir izleme toplantısı yapılacak.