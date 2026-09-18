Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,75 düşüşle 104 dolar seviyesine inerken, ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) yüzde 0,69 kayıpla 101,20 dolardan işlem gördü. Her iki petrol türü de perşembe gününü yaklaşık yüzde 1 düşüşle tamamlamıştı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, Suudi Arabistan’ın saldırı sonucu zarar gören Doğu-Batı petrol boru hattının kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde yeniden devreye alabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Ülkenin ayrıca Umman üzerinden Asyalı rafinerilere daha fazla ham petrol sevkiyatı sunması, piyasalardaki arz kaygılarının bir miktar azalmasını sağladı.

Buna karşın Orta Doğu’daki çatışmalar ve petrol taşımacılığına ilişkin riskler fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrolde haftalık kayıp beklentisi

Brent petrol haftalık bazda yaklaşık yüzde 0,5 düşüşe yönelirken, WTI’ın haftayı yaklaşık yüzde 1,2 yükselişle tamamlaması bekleniyor. Petrol fiyatları son üç gündeki gerilemeye rağmen varil başına 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.