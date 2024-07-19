Petrol fiyatları Cuma günü geriledi ve Brent ham petrolü 51 sent düşüşle varil başına 84,50 dolara, ABD'nin West Texas Intermediate (WTI) vadeli işlemleri ise 72 sent düşüşle varil başına 82,10 dolara geriledi. Bu aşağı yönlü hareket, yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkileyen ve ABD dolarını güçlendiren ekonomik faktörlerin bir karışımından etkilenen petrolü üst üste ikinci haftalık kaybına konumlandırıyor.

Doları diğer önemli para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında ölçen ABD dolar endeksi iki seans üst üste yükseldi. Bu artış, hafta başında beklenmedik şekilde güçlü gelen ABD işgücü piyasası ve imalat verilerini takip etti. Daha güçlü bir dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için petrol gibi dolar cinsinden emtiaların cazibesini azaltır.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in üçüncü genel kurulunu önemli ekonomik teşvik önlemleri açıklamadan tamamlaması da düşüş görünümüne katkıda bulundu. ANZ analisti Daniel Hynes, Çin'in ekonomik duruşunun emtia piyasası üzerindeki etkisini vurguladı. Buna ek olarak, Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte %4,7 ile beklenenden daha yavaş büyümesi, ülkenin gelecekteki petrol talebine ilişkin endişelere yol açtı.

Buna karşın, Japonya'nın çekirdek enflasyonu Haziran ayında yükseliş gösterdi ve bu da bu önemli petrol piyasasında potansiyel bir faiz artırımı için alan bırakabilir. Genel olumsuz havaya rağmen, ABD petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş yaşanması nedeniyle petrol fiyatları hafta başında bir miktar destek bulmuştu.

Ancak, danışmanlık firması FGE'nin daha geniş stok eğilimlerinin Temmuz ayı için beklenenden daha aşağı yönlü göründüğünü belirtmesi nedeniyle görünüm temkinli olmaya devam ediyor. FGE, ham petrol stoklarının bu dönem için normalden daha yavaş çekildiğini ve küresel yakıt stoklarının geçen hafta arttığını gözlemledi.

Üretim cephesinde, konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre OPEC+ üretici grubunun, Ekim ayından itibaren petrol üretim kesintilerini azaltmaya başlama planı da dahil olmak üzere üretim politikasında herhangi bir değişiklik önermesi beklenmiyor.

Brent ham petrolünün haftayı yaklaşık %0,5 kayıpla kapatması, WTI'ın ise yaklaşık %0,1 düşüşle tamamlaması bekleniyor.

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

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