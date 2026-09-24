Brent petrol vadeli işlemleri sabah saatlerinde yüzde 0,9 civarında değer kaybederek varil başına 102,13 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 0,7 düşüşle 91,56 dolar seviyesinde işlem gördü.

Petrol fiyatları bir önceki seansta sert yükselmişti. Brent petrol çarşamba gününü yüzde 3,86 artışla 103,08 dolardan, WTI ise yüzde 1,81 yükselişle 92,16 dolardan tamamlamıştı.

Diplomasi açıklamaları fiyatları aşağı çekti

Bugünkü düşüşte, İran'ın ABD ile devam eden savaşı sona erdirmek için diplomasiye açık olduğu yönündeki açıklamaları etkili oldu. İran ve ABD arasında çözüm konusunda önemli görüş ayrılıkları devam etmesine rağmen diplomatik temas ihtimali, petrol arzında daha büyük kesintiler yaşanabileceğine ilişkin endişeleri bir miktar azalttı.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ülkedeki ham petrol stoklarının yaklaşık 3 milyon varil artması da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Petrol piyasalarında önümüzdeki süreçte ABD-İran hattındaki gelişmeler, Orta Doğu'daki petrol sevkiyatları ve Hürmüz Boğazı'ndaki akışın seyri fiyatların yönü açısından yakından izlenmeye devam edecek.