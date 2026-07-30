Petrol, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasına rağmen bölgeden petrol sevkiyatının sürmesiyle kazançlarının bir kısmını geri verdi. ABD ile İran arasındaki savaşın ana cephelerin ötesine yayılması ise piyasalardaki endişeleri artırdı.

Brent petrol vadeli işlemleri, yüzde 1,42 düşüşle varil başına 89,45 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,66 kayıpla 83,90 dolardan işlem gördü.

Brent petrol önceki seansta yüzde 7,91, WTI ise yüzde 6,56 yükselerek İran savaşındaki en sert fiyat sıçramalarından birini yaşamış ve beş aydır süren çatışmalarda ateşkesin ardından salı günü görülen yaklaşık yüzde 5’lik düşüşü tersine çevirmişti.

Ön verilere göre salı günü 39 emtia gemisi Bab el-Mendeb Boğazı’nı geçerek Kızıldeniz’e giriş yaptı. Bu, 19 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek seviye olurken, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısı ise sınırlı kaldı.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, yayımladığı değerlendirmede, “Toplam hacimler azalmış olsa da petrol bölgeden farklı kanallar aracılığıyla çıkmaya devam ediyor ve yeni alternatif güzergâhlar geliştiriliyor. Bu durum ne kadar uzun sürerse, alternatif rotalar ve yöntemler İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kozunu o kadar zayıflatacaktır.” ifadelerini kullandı.

Dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’ndan, savaş öncesinde küresel petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık beşte biri geçiyordu. ABD-İran savaşının şubat ayında başlamasından bu yana boğaz büyük ölçüde kapalı kalırken, gemi geçişlerinin yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler ise sonuç vermedi.

Üst düzey bir İranlı yetkili, İran’ın Umman’ın Hürmüz Boğazı’nın bölgesel ortak yönetimine ilişkin önerisini reddettiğini açıkladı.

Öte yandan ABD ve Suudi Arabistan’ın çarşamba günü Irak’ta İran destekli paramiliter güçlere yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi. Bu, Suudi Arabistan’ın ABD hava saldırılarına ilk kez kamuoyu önünde katılması anlamına gelirken, saldırıların Irak’tan Suudi petrol tesislerine düzenlenen İHA saldırılarına misilleme niteliğinde olduğu ifade edildi.

Böylece ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonunda mühimmat stoklarının azalması nedeniyle bombardıman kampanyasını durdurmasının ardından, ABD’nin Orta Doğu’daki saldırıları yeniden başlamış oldu.

İran ise Ürdün’deki ABD üslerini hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı’ndan kendi ifadeleriyle “izinsiz” bir rotadan geçiş yapan üç petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Kaynaklar, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığını Husilerin saldırılarından korumak amacıyla uluslararası bir koalisyon oluşturmak için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

İran destekli Husiler ise 20 Temmuz’da Suudi Arabistan’a karşı Kızıldeniz’de deniz ablukası uygulayacaklarını açıklamış, petrol tankerlerine yönelik saldırıları genişleterek İran savaşında yeni bir cephe açmış ve dünyanın en önemli ikinci petrol taşımacılığı güzergâhı olan Bab el-Mendeb Boğazı’ndaki deniz trafiğini de hedef alacaklarını duyurmuştu.