Sabah saatlerinde Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,3 artışla 107,05 dolara, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 1,51 yükselişle 102,92 dolara ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Suudi Arabistan’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından ülkenin kritik Doğu-Batı petrol boru hattının devre dışı kalması etkili oldu. Söz konusu hat, Hürmüz Boğazı’nı bypass ederek günlük yaklaşık 4 milyon varil petrolün Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı’na taşınmasına imkan sağlıyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerinin azalması da piyasalardaki arz endişelerini artırıyor. Normal şartlarda küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan’daki boru hattının ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin belirsizliğin devam etmesi halinde petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.