Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yüzde 1,2 düşüşle 104,59 dolara, ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrol ise yüzde 1,1 gerileyerek 101,29 dolara indi. Her iki petrol türü de önceki işlem gününde yaklaşık 3 dolar değer kaybetmişti.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberler etkili oldu. Söz konusu gelişme, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yaşanabilecek arz kesintilerine yönelik kaygıların bir miktar hafiflemesini sağladı.

Bununla birlikte bölgede devam eden gerilim, petrol piyasalarında fiyatların yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Brent petrol, son günlerdeki düşüşe rağmen varil başına 100 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler, küresel petrol arzına ilişkin haberler ve ABD ham petrol stoklarındaki değişim yakından takip ediliyor.