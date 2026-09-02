Petrol fiyatlarında Orta Doğu'daki çatışmaların küresel arzı tehdit edebileceğine yönelik endişeler etkili oluyor. ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından Tahran'ın da ABD'nin bölgedeki müttefiklerine misilleme yaptığına ilişkin haberler, petrol fiyatlarındaki yükselişi getirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların İran Devrim Muhafızları'nın (IRGC) Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve Amerikan askerlerine yönelik son saldırı girişimlerinin ardından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir tankerin de pazartesi günü kimliği belirsiz üç cisim tarafından vurulduğu bildirildi.

BRENT 95 DOLARI AŞTI

Gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 0,92 yükselerek 95,52 dolara kadar çıktı. Daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi.

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,60 artışla 90,76 dolara yükseldi.

Böylece Brent petrol, 100 dolar sınırına bir kez daha yaklaşırken, piyasaların odağında Orta Doğu'daki çatışmalar ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler bulunuyor.