Petrol fiyatları haftanın son işlem yününde yönünü aşağı çevirerek haftalık düşüşe hazırlanıyor.

Brent petrol varil başına 72 dolara gerilerken, ABD ham petrolü 68 dolara yakın seyretti.

Uluslararası Enerji Ajansı Perşembe günü, Çin’deki talep artışının yavaşlarken üretimin artmasıyla gelecek yıl fazlalık beklediğini söyledi. OPEC+ durdurulan üretimi canlandırma planlarını sürdürürse fazlalığın daha da büyük olacağını söyledi. Öte yandan, ABD’deki petrol stokları geçen hafta sektör tahmininin üzerinde yaklaşık 2,1 milyon varil arttı.

Çin’de Cuma günü yayınlanan veriler ekonomi için bazı cesaret verici işaretler gösterdi ve Pekin’in son teşvik paketinin birçok sektörü canlandırdığını gösterdi. Ancak görünen petrol talebi, bir yıl öncesine göre Ekim ayında düşüş gösterdi.

ING Groep NV’nin emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, Çin ekonomik rakamlarına atıfta bulunarak, “Daha geniş verilerde bazı olumlu işaretler olsa da, henüz işin içinden çıkamadık. Sanayi üretimi beklenenden daha zayıftı; rafineri faaliyeti ve ima edilen talebin zayıf olmasıyla petrol özelindeki rakamlar da pek iyi değildi.” dedi.