ABD’de 5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması da petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Petrol ikinci bir Trump başkanlığının etkilerini ve bir numaralı ithalatçı Çin’in teşvik çabalarının genişletip genişletmeyeceğini hazmederken haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

Brent petrol haftanın son işlem günü varil başına 75 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü 71 doların üzerinde seyretti.

Citigroup Inc.’e göre Donald Trump’ın başkanlığı, Çin ekonomisini etkileyecek daha yüksek yerel üretim ve tarifeler nedeniyle ham petrol fiyatları için net bir düşüş eğilimi gösterebilir.

Standard Chartered Plc, ABD üreticilerinin Trump’ın daha fazla sondaj çağrısına mutlaka kulak vermeyeceğini söyledi. Seçilen başkanın ayrıca İran petrol ihracatını kısıtlaması bekleniyor.

IG Asia Pte. piyasa stratejisti olan Yeap Jun Rong ise, “Piyasalar ABD petrol arzında ne kadarlık bir artış olacağı konusunda netlik bekliyor olacak. Çin’e yönelik olası tarifeler de masada.” dedi.

Ayrıca, ABD’nin günlük ham petrol üretiminin azaldığını gösteren veriler, piyasa oyuncularının arz endişelerini destekleyerek fiyatların artmasına sebep oluyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki günlük ham petrol üretiminin 12-18 Ekim haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varile gerilediğini açıkladı. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 800 bin varil artacağı yönündeydi.