Brent, Perşembe günü yüzde 1,1 yükseldikten sonra varil başına 79 dolar civarında işlem gördü ve ABD ham petrolü, ABD işgücü piyasasındaki dayanıklılık işaretlerinin hisse senetlerini yükseltmesiyle 76 doların üzerinde işlem gördü. ABD, Katar ve Mısır, Gazze’deki savaşı sona erdirmek için yeni bir ateşkes görüşmeleri turu çağrısında bulunurken, bölge İran’ın İsrail’e yönelik beklenen saldırısına hazırlanıyor.

Petrol, Brent’in Pazartesi günü küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüşü takip ederek yedi ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından toparlandı. Vadeli işlemler, Libya’nın en büyük sahasının durdurulması, ABD’nin altıncı hafta stok çekmesi ve Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılarının yükseliş eğilimini artırmasıyla birlikte dört haftalık kayıp serisini sona erdirecek.

Shandong merkezli Qisheng Futures analisti Gao Jian, “piyasanın umutlarını çok yüksek tutmaması gerekiyor. Gelecek çeyrekte kademeli olarak fiyatlanması gereken düşüş yönlü faktörler var” dedi.