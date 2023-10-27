Brent petrol haftalık kaybını telafi etmek için varil başına 89 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 84 doların üzerine çıktı. Son gelişmelerde, Pentagon'un bölgeye ekstra askeri personel konuşlandırılacağını açıklamasının ardından ABD ordusu, Suriye'de İran bağlantılı iki tesisi vurdu. Daha önce Tahran, çatışmanın genişlemesi halinde ABD'nin etkilenmeyeceğini söylemişti. Ham petroldeki yükseliş, Suriye saldırılarının açıklanmasıyla vadeli kontratların yükselişiyle sessiz bir açılış izledi.

Petrol, Orta Doğu’daki geriliminden bu yana sarsıldı; başlangıçta daha geniş bir çatışma korkusuyla yükseldi, ancak daha sonra fiziksel talebin zayıflamasıyla ilgili endişelerin ortaya çıkmasıyla bu kazanımlar azaldı. Yine de İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan saldırı başlatacağına dair göstergeler, küresel ham petrol arzının yaklaşık üçte birini oluşturan bölgede gerilimi yüksek tutacak.

Saxo Capital Markets Piyasa Stratejisti Charu Chanana, "Savaş primindeki iniş ve çıkışlar nedeniyle petrol fiyatları açısından inişli çıkışlı bir haftaydı. Ancak ABD tüketicisinin tasarrufları tükendikçe ve durgunluk endişeleri arttıkça talep kaygıları muhtemelen bundan sonra daha da artacaktır" dedi.