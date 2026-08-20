Yatırımcılar ABD-İran savaşının gidişatını ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının güvenliğini değerlendiriyor.

Brent petrol yüzde 0,3 artışla 91,87 dolar, ABD ham petrolü (WTI) ise 85,81 dolar seviyesine geldi. Her iki gösterge de Çarşamba günü üst üste dördüncü seansta yükselerek 24 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyelerinde kapandı.

Nissan Securities stratejisti Hiroyuki Kikukawa, Orta Doğu’daki saldırıların petrol fiyatlarını desteklediğini ancak yeni bir büyük tırmanış olmadığı için piyasada güçlü bir momentum bulunmadığını belirtti. Barış görüşmelerine ilişkin belirsizlik ve BAE, Umman ve İran arasındaki gerilimlerin petrol fiyatlarını kademeli olarak yukarı taşıyabileceğini söyledi.

BAE’nin İran’la tüm finansal ve ekonomik işlemleri askıya alması, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu ve İran’la görüşme yapılmadığını söylerken, İran boğazın hâlâ kapalı olduğunu savunuyor. Bu çelişkili açıklamalar nedeniyle gemi trafiği de zayıflamış durumda.

ABD’de ise EIA verilerine göre 14 Ağustos haftasında ham petrol stokları 4,4 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi 600 bin varillik düşüş yönündeydi. Bu beklenmedik stok artışı petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilecek bir gelişme.