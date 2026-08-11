Küresel enflasyona ilişkin belirsizlik de Asya piyasalarında temkinli seyri beraberinde getirdi.

Brent petrol vadeli kontratları varil başına 88 dolara, ABD Batı Teksas türü (WTI) petrolü ise 82,45 dolara kadar yükselerek 31 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Her iki kontrat da pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 değer kazanmıştı.

Piyasadaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın barış anlaşması için öne sürdüğü şartlara karşılık İran’dan savaşlar, saldırılar ve protestolarda hayatını kaybedenler için tazminat talep etmesi etkili oldu. Açıklamaların Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik müzakereleri daha da zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

IG analisti Tony Sycamore, tarafların geri adım atmasını bekleyen piyasanın bir “kim önce göz kırpacak” durumuna girdiğini belirterek, petrolün görüşmeler sonuçlanana kadar 75-95 dolar aralığında hareket edebileceğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, çarşamba günü açıklanacak ABD temmuz ayı enflasyon verilerinin önemini de artırdı. Piyasa beklentisi manşet TÜFE’nin aylık yüzde 0,1, çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 0,2 artması yönünde. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, Fed’in gelecek ay faiz artıracağı yönündeki beklentileri yeniden güçlendirebilir.

Öte yandan Asya borsalarında dalgalı bir seyir izlendi. Japonya tatili nedeniyle ABD Hazine tahvillerinin nakit işlemleri yapılmazken, vadeli kontratlar geriledi. Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,2 arttı.

Döviz piyasasında ise yen yeniden baskı altına girerek dolar karşısında 159 seviyesinin üzerine yaklaşırken, yatırımcılar Japonya ve ABD’nin olası yeni müdahalelerini yakından izliyor.

Spot altın da yüzde 0,5 yükselerek ons başına 4.409,81 dolara çıktı.