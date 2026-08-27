Brent petrol üst üste dördüncü, ABD ham petrolü ise beşinci seansta düşüş kaydetti.

Brent vadeli kontratları yüzde 0,7 düşüşle 87,24 dolar, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,7 gerileyerek 81,67 dolar oldu.

İran ve Umman’ın Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin bir anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalıştığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları da iki ülkenin, Körfez’deki büyük petrol üreticilerini dünya piyasalarına bağlayan stratejik su yolunun kullanımına ilişkin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Savaş öncesinde küresel petrol ve doğalgaz tüketiminin yaklaşık beşte birine denk gelen sevkiyatların geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının, İran’ın savaşın başlamasının ardından geçişleri kısıtlamasıyla normal seviyenin yaklaşık dörtte birine gerilediği belirtiliyor.

ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, görüşmelerin boğazın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle petrol fiyatlarının gerilediğini, ancak piyasadaki arz sıkıntısı endişelerinin devam ettiğini söyledi.

Katar Başbakanı’nın bugün İran’a giderek yaklaşık altı aydır devam eden çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik görüşmeleri yeniden başlatması bekleniyor. Ancak tarafların ateşkes koşulları konusunda hâlâ önemli ölçüde ayrıştığı belirtiliyor.

Öte yandan Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşlarının dizel arzı üzerindeki baskısı da sürüyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi, 21 Ağustos’ta sona eren haftada dizel ve kalorifer yakıtını içeren distilat stoklarının 2,2 milyon varil azalarak 103,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. ANZ, bunun yılın bu dönemi için kaydedilen en düşük stok seviyesi olduğunu belirtti.