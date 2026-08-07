Petrol cuma günü, İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmeler kapsamında “düşmanca” olarak değerlendirilen gemilerin boğazdan geçişinin yasaklanmasını ve kuralları ihlal edenlere ağır para cezaları uygulanmasını önermesinin ardından yükselişini sürdürdü.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 artışla varil başına 83,48 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 1,1 primle 78,84 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları hafta başında, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesine yönelik diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesiyle gerilemişti. Ancak uluslararası gösterge Brent petrol, perşembe günü yeniden 80 doların üzerine çıkarak 13 Temmuz’dan bu yana ilk kez gördüğü bu seviyenin üzerinde işlem görmeye başladı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasaların yıl içinde daha önce de kısa ömürlü bir uzlaşma girişimi gördüğünü belirterek, yatırımcıların yeni bir anlaşmanın tanker trafiğini tamamen normale döndüreceğine dair güveninin sınırlı olduğunu söyledi.