Brent ham petrol yüzde 0,54 artışla varil başına 96,80 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,72 artışla 92,14 dolar oldu.

Brent geçen hafta yüzde 7,8, WTI ise yaklaşık yüzde 10 yükseldi. Bu artışta, ABD ve İran’ın saldırılarını yeniden başlatması ve dünya petrol arzının beşte birinin daha önce geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının azalması etkili oldu.

ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin cumartesi günü üç İran petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Tankerlerden birinin, İran’ın önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olan Hark Adası açıklarında hedef alındığı belirtildi.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ise cumartesi günü Hürmüz Boğazı’nda izinsiz güzergahlardan seyreden üç petrol tankerinin yanı sıra diğer bölgelerde üç ABD gemisini hedef aldığını bildirdi.

Denizcilik istihbarat şirketi Marisks, cumartesi günkü saldırıların “denizcilik çatışmasında önemli bir tırmanışa” işaret ettiğini belirtti.

Şirket, “Ticari tankerler artık karşılıklı ekonomik baskının araçları olarak kasıtlı şekilde kullanılıyor. Bu durum, askeri çatışma ile ticari deniz taşımacılığı arasındaki önceki ayrımı önemli ölçüde zayıflatıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Analiz şirketi Kpler’ın pazartesi günü açıkladığı verilere göre, son 10 günde Hürmüz Boğazı’ndan günde ortalama 10 emtia gemisi geçti. Bu, mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

İran’ın devlet medyasına göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, pazar günü Hürmüz Boğazı’nın dışında önümüzdeki günlerde bir kısıtlı bölge ilan edileceğini söyledi.

Öte yandan OPEC+, pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasını değiştirmedi. Üretici grup yaptığı açıklamada, bir sonraki üretim adımlarına karar vermeden önce yeni kotalar üzerinde anlaşılması gerektiğini belirtti.

ANZ analistleri ise yayımladıkları notta, ABD ve İran tarafından kontrollü askeri müdahalelerle kesintiye uğrayan uzun süreli bir açmazın en olası senaryo gibi göründüğünü belirtti. Analistler, bu durumun Orta Doğu’daki petrol arzının tamamen toparlanmasına giden yolu geciktirmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

ANZ analistleri, “Bunun ardından ihracatın 2026’nın geri kalanında kısıtlı kalmasını, 2026’nın dördüncü çeyreğinin sonlarına doğru ise kademeli bir yeniden açılma yaşanmasını bekliyoruz” dedi.

Analistler, savaş öncesindeki petrol akış seviyelerine dönüşün ise 2027’nin ilk çeyreğinin sonlarından veya ikinci çeyreğinin başlarından önce gerçekleşmesinin beklenmediğini kaydetti.