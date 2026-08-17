ABD ile İran arasında barış anlaşmasına ilişkin umutların azalması ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin yavaşlaması, piyasalarda jeopolitik risk endişelerini yeniden artırdı.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1’e kadar yükselerek 89,40 doları gördü. Brent, TSİ 05.29 itibarıyla 72 sent artışla 89,20 dolardan işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 44 sent yükselerek 82,83 dolara çıktı.

Her iki petrol kontratı da geçen hafta yüzde 5’in üzerinde değer kazandı. Yükselişte, Hürmüz Boğazı’nda Abu Dhabi National Oil Company’ye ait tankerlere ve Suudi Aramco’ya ait bir rafineriye yönelik saldırılar etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi hafta sonu yaptığı açıklamada, Tahran’ın ABD ile görüşmelere yeniden başlayıp başlamama konusunda henüz karar vermediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise çatışmalar devam ederken Amerikalıların bir miktar daha yüksek benzin fiyatlarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Phillip Nova piyasa analizleri başkanı Priyanka Sachdeva, ABD-İran arasında kalıcı bir çözüm ihtimalinin zayıflamasıyla petrol fiyatlarının ağustos başındaki dip seviyelerden neredeyse tamamen toparlandığını ve jeopolitik risk priminin yeniden fiyatlara girdiğini söyledi.

Ancak Sachdeva, Hürmüz Boğazı’nda yeni saldırılar, özellikle tankerlere veya petrol altyapısına ciddi zarar verilmediği sürece, fiyatlarda bundan sonraki yükseliş potansiyelinin sınırlı olduğunu değerlendirdi.

Bu arada gemi takip verileri, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin hafta sonunda belirgin biçimde yavaşladığını gösterdi. Kpler verilerine göre cumartesi günü boğazdan yalnızca beş ticari gemi geçerken, pazar günü herhangi bir geçiş kaydedilmedi. Önceki hafta sonunda ise toplam 31 gemi boğazdan geçmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, cuma günü Hürmüz Boğazı’ndan geçen ADNOC’a ait üçüncü bir gemiye yönelik saldırının da İran tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. BAE daha önce perşembe akşamı ADNOC gemilerini hedef alan iki ayrı olaydan da İran’ı sorumlu tutmuştu.